Elena señala a su hermana de ser “ratera” y de educar a sus hijos como delincuentes
En Acércate a Rocío Elena expuso a su hermana Elena de tomar cosas ajenas desde que era pequeña.
Elena busca ayuda para su hermana Rosa y para sus sobrinos, acusa a ella de haber robado desde pequeña y ha sido un mal ejemplo para sus hijos, pues los ha criado como delincuentes. También relata que Rosa tuvo un fuerte accidente y después del suceso, su expareja la sacaba a la calle a vender mazapanes en una silla de ruedas.