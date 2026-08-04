uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Elena señala a su hermana de ser “ratera” y de educar a sus hijos como delincuentes

En Acércate a Rocío Elena expuso a su hermana Elena de tomar cosas ajenas desde que era pequeña.

Elena busca ayuda para su hermana Rosa y para sus sobrinos, acusa a ella de haber robado desde pequeña y ha sido un mal ejemplo para sus hijos, pues los ha criado como delincuentes. También relata que Rosa tuvo un fuerte accidente y después del suceso, su expareja la sacaba a la calle a vender mazapanes en una silla de ruedas.

Videos