Un intenso juego por el Collar de Inmunidad puso a prueba a los sobrevivientes

La emoción se apoderó de Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso Juego por el Collar de Inmunidad Individual. Los sobrevivientes dieron todo de sí en un desafío que exigió fuerza, concentración y resistencia, conscientes de que obtener este importante beneficio significaba asegurar su permanencia una semana más en la competencia. La presión aumenta conforme avanza el reality y cada prueba se vuelve decisiva para quienes sueñan con llegar hasta la gran final.