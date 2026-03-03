Encontré a mi marido con su ex | Programa del 3 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Hernán engañó a Marelyn con su ex Lucía, pero eso no es lo peor; por culpa de Lucía, Marelyn podría dejar de ver al menor que ha cuidado durante años.
Hernán, el marido de Marelyn, la engañó con su ex y utilizó su propia cama para satisfacer sus instintos. Lo peor es que Marelyn, quien cuida al hijo de Hernán y Lucía, podría dejar de ver al menor por petición de Lucía, su madre verdadera. Lucía quiere recuperar a Hernán y a su hijo porque ya dejó de vivir la vida loca. ¿Qué decisión tomará Hernán? ¿Quién debería cuidar al pequeño?