Encontré a mi marido con su ex | Programa del 3 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Hernán, el marido de Marelyn, la engañó con su ex y utilizó su propia cama para satisfacer sus instintos. Lo peor es que Marelyn, quien cuida al hijo de Hernán y Lucía, podría dejar de ver al menor por petición de Lucía, su madre verdadera. Lucía quiere recuperar a Hernán y a su hijo porque ya dejó de vivir la vida loca. ¿Qué decisión tomará Hernán? ¿Quién debería cuidar al pequeño?