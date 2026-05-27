¡Su marido estaba con la cusca! Ana María está furiosa con su vecina

Ana María, la vecina de Claudia y Carmen, revela que su marido se emborrachó y se fue a pasar la noche con Claudia. En cuanto le avisaron que estaba con ella, tuvo que ir a sacarlo porque ya todos saben que a esa le gusta andar con casados. Ana María revela que está furiosa porque en 35 años de casada, su marido nunca se había portado mal; ahora lo encontró casi desnudo en casa de Claudia. ¿Pasará algo entre el marido de Ana María y su vecina Claudia?