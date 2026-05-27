Me dicen la robamaridos | Programa del 27 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

A Claudia le llama robamaridos, pero ella no tiene la culpa de que los hombres la busquen para confesarse, pues le tienen mucha confianza. Carmen acusa a Claudia de tratar de bajarle a su marido, pero Claudia niega haber caído en los encantos del marido de Carmen. Por su parte, Ana María revela que encontró a su marido casi desnudo en casa de Claudia y, aunque Claudia asegura que no sucedió nada entre ellos, José aparece para contar toda la verdad. ¡Increíble!