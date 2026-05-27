¡Los encontró jijiji-jajaja! Carmen acusa a su prima de querer bajarle a su marido

Carmen revela que su prima y su marido se encerraron en su casa porque ella se lo quiere bajar; los encontró ‘jijiji-jajaja’ porque ella la invitó a pasar. Carmen advierte que se las va a pagar por ser una robamaridos. El matrimonio de Claudia era perfecto hasta hace seis años que su relación se complicó; confiesa que todo cambió desde que llegó su prima Claudia, quien asegura que el marido de Carmen es quien la busca para tener algo más, pero Claudia no cede. ¿Será que ya sucedió algo entre Claudia y el marido de Carmen?