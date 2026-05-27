¡Durmió en casa de la vecina y no lo perdonan! ¿Santiago conseguirá que lo perdone su esposa?

Santiago entra a la clínica de emociones y confiesa que se siente muy preocupado porque su esposa no lo quiere perdonar por haber dormido en casa de su vecina Claudia, pero no entiende que sólo son amigos. ¿Qué habría hecho Santiago en su lugar? Claudia trata de explicar que sus intenciones con Santiago son buenas, pero sus razones son muy cuestionables. Santiago acepta que se equivocó y ahora podría perder a su familia. ¿Conseguirá el perdón de su esposa?