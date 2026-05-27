¡Ardió Troya! José confiesa que cachó a Claudia besando a Santiago y todo se descontroló

José, quien quería algo serio con Claudia, se presenta en la clínica de emociones y confiesa que en una ocasión entró al departamento de Claudia y no le gustó lo que vio. José encontró a Claudia besándose con Santiago, el esposo de Ana María. Claudia confiesa que sí se besaron, pero sólo fue por el calor de las copas. Ana María estalla y José le reclama a Santiago lo que hizo.