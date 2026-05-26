¡Tomará medidas! Fernanda quiere que Nicole se aleje de su esposo por resbalosa

Fernanda, exjefa de Nicole, revela que casi pierde a su familia por hacerle un favor a doña Gloria. Advierte que Nicole es una muchachita muy resbalosa que se aprovecha de la buena fe de las personas. El marido de Fernanda se equivocó con ella, pero ya lo perdonó. Ahora, Fernanda quiere que Nicole se aleje de ellos y no busque más a Martín; si no lo hace, tomará medidas drásticas. Lo que más le da coraje a Fernanda, es que conoce a toda la familia de Nicole y no esperaba que esa muchachita tratara de quitarle a su marido.