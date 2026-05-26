¡Le ha pegado! Gloria cuidó de su nieta y ahora ya le falta al respeto

Gloria asegura que su hijo y su nieta se aprovechan de ella y le dan preocupaciones; quiere que entiendan que no quiere molestarlos, sólo quiere que sean personas de bien. Además de las conductas cuestionables de su nieta, Gloria revela que ya le ha pegado. ¿Cómo fue que Gloria terminó criando y manteniendo a su nieta? ¿Aún estará a tiempo de hacerla una mujer de bien? ¿Gloria haría bien en tomar acciones legales por los malos tratos que ha sufrido?