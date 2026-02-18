¡Ella sola se hace daño! Isabel cuenta cómo su hija se autolesiona y culpa a otros
¡No es la primera vez que miente! Isabel cuenta en la clínica de emociones lo que realmente sucedió la noche en que, según Gloria, su ex la violentó.
Isabel se presenta en la clínica de emociones muy preocupada por su hija Gloria. Confiesa que últimamente ha notado a Gloria muy ansiosa y desesperada; también cuenta cómo fue la niñez de su hija. Relata que, cuando Gloria andaba con Samuel, su hija tomaba mucho cada que peleaban y últimamente ha notado cómo Gloria se ha agredido a ella misma. Isabel relata cómo fue la noche en que, según Gloria, Samuel la violentó.