¡Ella sola se hace daño! Isabel cuenta cómo su hija se autolesiona y culpa a otros

Isabel se presenta en la clínica de emociones muy preocupada por su hija Gloria. Confiesa que últimamente ha notado a Gloria muy ansiosa y desesperada; también cuenta cómo fue la niñez de su hija. Relata que, cuando Gloria andaba con Samuel, su hija tomaba mucho cada que peleaban y últimamente ha notado cómo Gloria se ha agredido a ella misma. Isabel relata cómo fue la noche en que, según Gloria, Samuel la violentó.