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¡La quieren en la calle! Los hermanos de Isabel se olvidaron de quién los crio

Los hermanos de Isabel le están dando la espalda a su mamá y la quieren correr a la calle. ¿Todo porque les tienen coraje y rencor a ella y a Isabel?

Isabel no puede creer que a sus hermanos se les haya olvidado que su mamá los abandonó desde muy pequeños. Según Isabel, su mamá fue quien los crio y los sacó adelante; ahora ellos pretenden darle la espalda y sacarla a la calle. Isabel supo la verdad sobre sus hermanos a los ocho años, ella es la menor de los cuatro hermanos y sus problemas crecieron cuando murió su papá. Isabel revela que sus hermanas la odian y le tienen rencor porque ella estuvo cerca de su padre antes de morir. ¿Cómo podría Isabel arreglarse con sus hermanos?

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