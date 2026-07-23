¡Murió el papá de Steffany y ahora quiere correr a su madrastra de su vida!
Ahora que el papá de Steffany murió, quiere que su mamá regrese a su casa y que se vaya la mujer que los crio, pues la preferida de ella siempre fue su hija.
Steffany quiere que Isabel deje de presumir que su mamá fue buena con ella y con sus hermanos; asegura que Andrea sólo los tuvo a su lado para quedarse con el alcohólico de su padre con ella. Advierte que, ahora que ya no está su papá, es momento de sacarla de sus vidas. Steffany y su hermana Carolina decidieron perdonar a su madre biológica y quieren meterla a vivir con ellas a su casa. Sin embargo, podrían encontrar obstáculos legales para lograr su cometido. ¿Por qué regresó la mamá de Steffany hasta que murió su papá?