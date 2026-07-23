¡Murió el papá de Steffany y ahora quiere correr a su madrastra de su vida!

Steffany quiere que Isabel deje de presumir que su mamá fue buena con ella y con sus hermanos; asegura que Andrea sólo los tuvo a su lado para quedarse con el alcohólico de su padre con ella. Advierte que, ahora que ya no está su papá, es momento de sacarla de sus vidas. Steffany y su hermana Carolina decidieron perdonar a su madre biológica y quieren meterla a vivir con ellas a su casa. Sin embargo, podrían encontrar obstáculos legales para lograr su cometido. ¿Por qué regresó la mamá de Steffany hasta que murió su papá?