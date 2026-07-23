Traicionaron a quien los crio | Programa del 23 de julio 2026 de Acércate a Rocío
Los hermanos de Isabel quieren dejar en la calle a la mujer que los crio para darle su lugar a la mujer los engendró. ¿Por rencor, envidia o coraje?
Los hermanastros de Isabel olvidaron que su mamá vio por ellos y los crio y ahora quieren dejarla en la calle, pero Steffany revela que la mamá de Isabel nunca los trató por igual, siempre prefirió a Isabel. Mientras Andrea se preocupa porque puede quedarse en la calle, la verdadera madre de Steffany dice que quiere recuperarlos. ¿Cómo podrían convivir y ponerse de acuerdo?