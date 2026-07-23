¡Martha abandonó a sus hijas porque era violentada, pero ahora quiere recuperarlas!

Martha, mamá de Steffany, entra a la clínica de emociones para explicar cómo pretende volver a la casa donde viven las hijas que abandonó hace casi treinta años. Según Martha, ella decidió abandonar a sus hijos porque su pareja la violentaba; revela que decidió buscar a sus hijas cuando se enteró que él había muerto. Según Martha, pudo regresar a convivir con sus hijas porque ya tomó terapia. ¿Martha habrá dejado atrás los malos recuerdos de su matrimonio o cuáles serán sus intenciones.