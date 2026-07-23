¡La ganona será otra! Andrea no arregló los papeles de su matrimonio y podría quedarse en la calle

Andrea, mamá de Isabel y madrastra de Steffany, asegura que sus hijastros son unos malagradecidos, pues después de que ella les dio su vida, ahora la quieren sacar de la casa que dejó su marido. Además, Andrea no entiende cómo le dan preferencia a la mujer que los abandonó hace casi treinta años. ¿La culpa es de Andrea por no tener en orden sus papeles de matrimonio? Ahora la ganona de la casa del marido de Andrea será otra, pues su difunta pareja no se habría divorciado de la mamá de Steffany.