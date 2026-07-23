¡Sin empleo pero con vicios! Víctor sigue siendo víctima de su infancia a sus 33 años
Víctor tuvo una infancia complicada con golpes y malos tratos; ahora que tiene 33 es adicto y no sabe qué hacer con su vida. ¿Encontrará apoyo en su familia?
Víctor, hijo de Martha, revela que Andrea le ha hecho la vida imposible; en lugar de apoyarlo, sufrió golpes y maltratos desde la infancia. Víctor no tiene trabajo, pero tiene adicciones y mala fama. A sus 33 años, Víctor no ha definido qué quiere hacer con su vida y sigue sintiéndose víctima. ¿Víctor logrará hacer un trato con su familia para llevar la fiesta en paz?