¿Las Guapas del Barrio se desintegra? El grupo se sincera sobre su convivencia en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El grupo antagonista de Las Divas sostuvo una intensa y sincera plática sobre su amistad en MasterChef 24/7.
Luego de que Jazmín cuestionó a Antrax acerca de su permanencia en Las Guapas del Barrio, el grupo de MasterChef 24/7 decidió tener una sincera plática. Cada miembro expresó sus sentimientos y acordaron seguir con su amistad, pero parece que el bando antagonista de Las Divas se desintegra.