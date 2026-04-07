¿Echó a perder su vida? Consintieron a la hermana de Jair y terminó viviendo con un ratero

Jair no quiere ser enemigo de su hermana, pero asegura que se pasó de tonta al juntar se con un ratero. Además, diferente a lo que piensa su padre, dice que su mamá no es responsable de que su hermana se haya ido de casa. Para Jair, la culpa de lo que vive su hermana es únicamente de ella. Jair revela que su papá siempre ha sobreprotegido a su hermana Perla, pero no ha tenido las mismas atenciones con todos. ¿Será que el papá de Jair empieza a ver por el bien de su nieto?