¡Tremenda deuda! Moisés no quiere pagar manutención ni pensión porque educaron mal a su hija

Moisés, el papá de Nicole, se presenta en la clínica de emociones muy sacado de onda por todo lo que está sucediendo con su hija. Rocío le hace saber que debe 15 años de manutención y pensión alimenticia por no hacerse cargo de Nicole. Moisés se niega rotundamente a pagar porque Gloria no la educó bien. ¿Moisés entenderá el problema legal que podría enfrentar?