¡Que la traten como reina! A Nicole le gustan mayores y no quiere que su abuela opine

Nicole está harta de que su abuela la quiera tratar como una niña cuando ya es una mujer hecha y derecha; asegura que no tiene derecho a meterse en su vida, pues Nicole sabe tomar sus propias decisiones. Nicole acepta que le gustan los hombre mayores para que la traten como la reina que es. Aunque acepta que golpeó a su abuela pero fue porque la tenia castigada, Nicole niega haber querido tener algo con el esposo de su jefa. ¿Qué riesgos podría correr Nicole en caso de seguir por esos pasos?