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¡La basura y la mugre se quitan! Manuel recolecta basura y su hija se avergüenza

Tras quedar desempleado, Manuel decidió recolectar basura para pagar los estudios de su hija, quien se avergüenza de su labor. ¿Debería buscar empleo formal?

Manuel quedó desempleado a los 45 años y aceptó recolectar basura para ayudar a su hija con sus estudios; espera que su hija entienda que la basura se quita con el agua pero la dignidad queda para siempre. Manuel quedó viudo hace diez años y desde entonces se hizo cargo él sólo de su hija. ¿Manuel debería buscar empleo formal para darle gusto a su hija?

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