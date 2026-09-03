¡La basura y la mugre se quitan! Manuel recolecta basura y su hija se avergüenza

Manuel quedó desempleado a los 45 años y aceptó recolectar basura para ayudar a su hija con sus estudios; espera que su hija entienda que la basura se quita con el agua pero la dignidad queda para siempre. Manuel quedó viudo hace diez años y desde entonces se hizo cargo él sólo de su hija. ¿Manuel debería buscar empleo formal para darle gusto a su hija?