¡Le da asco! El papá de Susana recoge basura y ella se avergüenza

Susana, hija de Manuel, asegura que su papá tomó el camino fácil al volverse basurero antes de buscarse un trabajo de verdad. Confiesa que le da asco y vergüenza que sus vecinos lo vean recogiendo su basura. Susana le advierte: mientras siga rodeado de mugre, que se olvide que tiene una hija. Susana y su papá fueron equipo en el pasado pero ya no es así. ¿Qué fue lo que cambió?