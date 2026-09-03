¡Le da asco! El papá de Susana recoge basura y ella se avergüenza
Susana dice que a su papá se le hizo fácil recoger basura antes de encontrar un empleo firmal y le advierte que, por lo mientras, se puede olvidar de ella.
Susana, hija de Manuel, asegura que su papá tomó el camino fácil al volverse basurero antes de buscarse un trabajo de verdad. Confiesa que le da asco y vergüenza que sus vecinos lo vean recogiendo su basura. Susana le advierte: mientras siga rodeado de mugre, que se olvide que tiene una hija. Susana y su papá fueron equipo en el pasado pero ya no es así. ¿Qué fue lo que cambió?