¡Se da vida de rica! Valeria no se explica de dónde saca dinero su amiga Susana
Valeria dice que su amiga Susana, quien se da vida de rica, cambió mucho desde que entró a la universidad, pues ahora se cree mucho y se avergüenza de su papá.
Valeria, amiga de Susana, confiesa que le da coraje ver cómo Susana humilla a su papá por su trabajo. Además, revela que Susana se da vida de niña rica, pero nadie sabe de dónde lo saca. A Valeria no le parece justo que lo trate mal sólo por aparentar. Valeria tiene un local de uñas y se hace cargo de su abuelo. Valeria y Susana se conocen desde niñas y asegura que cambió mucho desde que entró a la universidad; ahora Susana se cree mucho.