¡Se da vida de rica! Valeria no se explica de dónde saca dinero su amiga Susana

Valeria, amiga de Susana, confiesa que le da coraje ver cómo Susana humilla a su papá por su trabajo. Además, revela que Susana se da vida de niña rica, pero nadie sabe de dónde lo saca. A Valeria no le parece justo que lo trate mal sólo por aparentar. Valeria tiene un local de uñas y se hace cargo de su abuelo. Valeria y Susana se conocen desde niñas y asegura que cambió mucho desde que entró a la universidad; ahora Susana se cree mucho.