María se embarazó del mejor amigo de su esposo y, después de 14 años, le reveló la verdad

María niega haber utilizado a David, pues él también quería tener un hijo y, si ella no hubiera hecho lo que hizo, él seguiría llorando por no poder ser padre. María sentencia que si hoy David tiene una familia, es gracias a ella. María y David no podían tener hijos y por eso ella decidió irse a meter con Carlos, el mejor amigo de David; María asegura que sólo estuvo dos veces con Carlos y, después de quedar embarazada, decidieron dejar de verse.