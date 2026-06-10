¡Está harto! Los hijastros de Alberto lo responsabilizan de su precaria situación

Alberto, la segunda pareja de Leydi, confiesa que está harto de que los hijos de ella les den problemas; ya están bastante grandecitos para que se hagan responsables de su vida. Alberto quiere que dejen de culpar a Leydi por sus malas decisiones. Cuando Alberto y Leydi se juntaron, cada uno de ellos ya tenía hijos; Alberto y Leydi aseguran que los hijos de Leydi nunca quisieron estudiar ni los ignoraron, pero Danna lo niega completamente y asegura que vivió violencia con ellos.