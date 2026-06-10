¡Está harto! Los hijastros de Alberto lo responsabilizan de su precaria situación
Mientras Alberto asegura que los hijos de Leydi no terminaron la escuela por flojos, Danna lo acusa de haber vivido terribles momentos con ellos. ¿Quién miente?
Alberto, la segunda pareja de Leydi, confiesa que está harto de que los hijos de ella les den problemas; ya están bastante grandecitos para que se hagan responsables de su vida. Alberto quiere que dejen de culpar a Leydi por sus malas decisiones. Cuando Alberto y Leydi se juntaron, cada uno de ellos ya tenía hijos; Alberto y Leydi aseguran que los hijos de Leydi nunca quisieron estudiar ni los ignoraron, pero Danna lo niega completamente y asegura que vivió violencia con ellos.