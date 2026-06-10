¡No estudiaron porque no quisieron! Leydi se separó para buscar una vida mejor, pero la acusan de abandono

Leydi, mamá de Danna, asegura que su hija no tiene nada qué reprocharle; si se consiguió una pareja fue para que ni ella ni sus hijos murieran de hambre. Incluso, dice que sus hijos deberían estar agradecidos con él, pues así tuvieron techo y comida. Para Leydi, Danna sólo busca llamar la atención. A Leydi no le importó separarse del papá de sus hijos cuando ellos eran pequeños, pues vivían muchos malos tratos. Además, Leydi asegura que, si sus hijos hubieran querido estudiar, habrían terminado la escuela; no como Danna. ¿Leydi debía darle más atención a sus hijos cuando se separó?