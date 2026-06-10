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¿Responderá por sus hijos? Los hijos de Alfredo corren peligro con su expareja

Alfredo ya no quiere nada con Danna, pero ella no lo entiende y por eso, se ha alejado de sus hijos. ¡Ahora tiene que hacerse cargo por el bien de ellos!

Alfredo, la expareja de Danna, entra a la clínica de emociones para confesar que está harto porque Danna no lo deja en paz y no entiende cómo ella no comprende que no quiere nada con ella. Rocío le pide a Alfredo que se haga cargo de sus hijos tras las polémicas declaraciones de Danna. ¿Será que Alfredo decida tomar acciones por amor hacia sus hijos o les seguirá dando la espalda? Afortunadamente, los especialistas de la clínica de emociones orientan a Alfredo para que tome la mejor decisión.

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