¡Ella tiene la culpa! Valente no está dispuesto a ayudar a su hermanastra por las malas decisiones que ella tomó

Valente, hijo de Alberto, advierte Danna les ha ocasionado problemas a él y a toda su familia desde que llegó a sus vidas. Para él, ni Alberto ni Leydi son responsables de las malas decisiones de Danna. Además, no está dispuesto a cuidar a los hijos de su hermanastra Danna. ¿Debería cuidarlos ante la poca estabilidad emocional de Danna? Danna no deja de suplicarle a Alfredo para que regrese con ella.