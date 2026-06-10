¡Ella tiene la culpa! Valente no está dispuesto a ayudar a su hermanastra por las malas decisiones que ella tomó
Valente asegura que su hermanastra Danna sólo ha ocasionado problemas en su familia y no está dispuesto a ver por sus hijos, pues no es su responsabilidad.
Valente, hijo de Alberto, advierte Danna les ha ocasionado problemas a él y a toda su familia desde que llegó a sus vidas. Para él, ni Alberto ni Leydi son responsables de las malas decisiones de Danna. Además, no está dispuesto a cuidar a los hijos de su hermanastra Danna. ¿Debería cuidarlos ante la poca estabilidad emocional de Danna? Danna no deja de suplicarle a Alfredo para que regrese con ella.