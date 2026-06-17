¿A mucha honra? Marisela es payasita callejera y su hija se avergüenza
Marisela y su esposo trabajan como payasitos callejeros y su hija se avergüenza de ellos. ¿Por qué Marisela culpa a su hermana de lo que siente su hija?
Marisela asegura que, por culpa de su hermana, su hija se avergüenza de sus padres. Además, Marisela asegura que, desde que llegó su hermana a su casa, le ha hecho mucho daño a su familia. Marisela saca adelante a su familia como payasita callejera, junto a su esposo Ángel. Cabe mencionar que Ángel tuvo un romance hace muchos años con la hermana de Marisela. ¿Será por eso que la desprestigia por su trabajo como payasita callejera?