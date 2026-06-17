¿Le abrió los ojos? Allison siente vergüenza por sus padres desde que escuchó a su tía

Allison revela que le da vergüenza que sus papás sean payasitos callejeros; no se siente orgullosa de ellos. Ahora, quiere que ellos se busquen un trabajo de verdad, pues ha pasado muy malos ratos por sus decisiones. Además, Allison asegura que la única que la entiende es su tía Miriam. Allison confiesa que empezó a sentir vergüenza de sus papás desde que su tía le abrió los ojos. ¿Será que Miriam tiene planes para Allison?