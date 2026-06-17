¡Es una miserable! Miriam le exige a su hermana que deje de ser payasita callejera

Miriam asegura que la casa donde vive Marisela también le pertenece; si no le gusta, Miriam quiere que Marisela le pague su parte. Miriam dice que su hermana se casó con un fracasado y niega tener la culpa de que su vida sea miserable. Además, sentencia que su sobrina no merece pasar vergüenzas y le pide a su hermana que se busquen un trabajo de verdad. ¿Por qué a Miriam no le gusta que su hermana y su cuñado sean payasos callejeros?