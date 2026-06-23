La “Maestra del fuego” Isabel Carvajal revela lo que significa para ella estar en MasterChef 24/7

La “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, sostuvo una sincera plática con Lancer y Flor en una práctica de cocina. La experta en gastronomía tradicional mexicana les reveló a los concursantes lo que significa para ella ser parte de la competencia culinaria. De acuerdo con sus declaraciones, se trata de un sueño hecho realidad.