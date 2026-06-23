masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La “Maestra del fuego” Isabel Carvajal revela lo que significa para ella estar en MasterChef 24/7

La Chef no pudo ocultar lo que siente por estar en MasterChef México 2026.

La “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, sostuvo una sincera plática con Lancer y Flor en una práctica de cocina. La experta en gastronomía tradicional mexicana les reveló a los concursantes lo que significa para ella ser parte de la competencia culinaria. De acuerdo con sus declaraciones, se trata de un sueño hecho realidad.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos