Me acusan de agresor, pero soy la víctima | Programa del 18 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Gloria acusa a Samuel de haber sido violento con ella y quiere verlo en prisión, pero Gloria contará lo que realmente sucedió aquella noche inolvidable.
Samuel pide ayuda en la clínica de emociones, pues su ex lo acusa de ser violento, pero él lo niega todo. Gloria relata controvertidos y fuertes episodios que vivió con Samuel, pero su mamá contará su verdad y la historia dará un giro inesperado. ¿Cómo logrará Rocío encontrar la verdad y mostrarles mejores alternativas en sus caminos?