Me acusan de agresor, pero soy la víctima | Programa del 18 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Samuel pide ayuda en la clínica de emociones, pues su ex lo acusa de ser violento, pero él lo niega todo. Gloria relata controvertidos y fuertes episodios que vivió con Samuel, pero su mamá contará su verdad y la historia dará un giro inesperado. ¿Cómo logrará Rocío encontrar la verdad y mostrarles mejores alternativas en sus caminos?