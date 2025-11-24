Por una apuesta, nos quieren amarrar | Programa del 24 de noviembre 2025

Tanto para Kevin como para Ángel, todo es una apuesta y ahora resulta que los quieren amarrar. Daniela asegura que están equivocados si piensan que ella va a criar a un bebé ella sola y advierte que, mientras no sepa quién es el papá, los dos se harán responsables. Ángel y Kevin dicen que Daniela los está chantajeando y que no la van a mantener.