Una semana con la SX3: el SUV que se adapta a cada momento de tu vida

Lunes – Soluciones prácticas desde el arranque de semana

Una visita rápida a una tienda de muebles se convirtió en la primera prueba. El buró que “no iba a caber” entró sin esfuerzo gracias a los 700 litros de capacidad real en la cajuela. Sin necesidad de pedir apoyo o contratar fletes, la SX3 resolvió el día desde el primer intento.

Martes – El SUV que sí entiende la rutina familiar

Entre guardería, clases, compras y consulta médica, todo encontró su lugar: carriola, pañalera, bolsitas del súper y más. Con los asientos completamente abatibles, los pequeños incluso pudieron descansar cómodamente en el regreso. Un día completo como “mamá taxi” sin estrés, con aire acondicionado y música de fondo.

Miércoles – De junta a roadtrip sin previo aviso

Una reunión rápida terminó siendo un viaje en carretera. Cuatro amigas, maletas, una hielera y una playlist para hacer el camino más ligero. La pantalla de 13” con CarPlay se encargó del entretenimiento y el espacio interior permitió un viaje cómodo para todas. Incluso hubo tiempo para improvisar un desayuno con la cajuela abierta.

Viernes – El desafío del súper… superado

Un carrito lleno hasta el tope dejó en claro la capacidad de la SX3: paquetes grandes, botellas, artículos de despensa y hasta la pizza congelada entraron sin necesidad de acomodar como rompecabezas. La cajuela simplemente respondió.

Viernes por la tarde – Mudanza relámpago

Ayudar a un familiar fue sencillo: lámparas, cajas, un espejo grande y una bicicleta. En tres viajes, todo quedó resuelto sin necesidad de rentar camioneta. Un ejemplo más de cómo este SUV puede con lo cotidiano… y con lo inesperado.

Sábado – Escapada improvisada

Una salida espontánea hacia Atlixco también fue posible. Mochilas, ropa adicional, una caja de vinos y hasta sillas plegables cabían sin problema. La altura del vehículo permitió transitar sin miedo por caminos empedrados en busca de un mirador. Una aventura del fin de semana resuelta con comodidad.

Domingo – Un momento para desconectar

El cierre perfecto: música, carretera y un espacio amplio que permite bajar los asientos y disfrutar del paisaje de manera tranquila. La SX3 acompañó incluso en el plan más simple: hacer una pausa.

Al finalizar la semana, queda claro que la SX3 no es solo un vehículo. Es un acompañante que elimina pretextos, que abre posibilidades y que está lista para decir “sí” a cada reto diario.

Y tú, ¿qué semana le vas a regalar a la tuya? 🚗💚

Conoce más sobre la SX3 en:

https://www.dongfengmexico.com.mx/modelos/sx3