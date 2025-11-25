Representante de Costa de Marfil renuncia tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; le deja un pequeño mensaje a la mexicana

Desde la previa del certamen Miss Universo 2025 existió demasiada controversia alrededor de la representante mexicana. Tras su triunfo muchos criticaron y desaprobaron por completo la decisión, argumentando conflicto de intereses, sin embargo ahora es otra participante la que le tiró con todo a Fátima Bosch. Esto dijo la representante de Costa de Marfil.

Lindsay Lohan recordó con entusiasmo su infancia en el set de ‘Freaky Friday 2' [VIDEO] La famosa actriz por películas como ‘Juego de gemelas’ o ‘Herbie a toda marcha’, vuelve a actuar junto a su madre en la pantalla, Jamie Lee Curtis, de 65 años, en la tan esperada continuación del éxito de 2003, donde interpretan a los personajes de Anna y Tess Coleman.

¿Quién es la concursante de Miss Universo que criticó a Fátima Bosch?

En los minutos recientes se viralizó una serie de declaraciones de Olivia Yacé, quien compitió en el certamen de este 2025. La señorita del continente africano argumentó diversas circunstancias que no compartió con la organización, por lo que dejará su lugar en este concurso de belleza. Además, lanzó un pequeño mensaje hacia la mexicana.

“ … para continuar por este camino, debo seguir siendo fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían… Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo".

Aunque no es un mensaje tan directo y contundente como muchos argumentan, sí habla de situaciones con las cuales no está de acuerdo, además ofreció este escueto mensaje en modo felicitación a la ganadora de Miss Universo: “También quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo”.

¿Quiénes más han criticado el triunfo de Fátima Bosch?

Otro personaje que ha sido constante en sus críticas hacia la nueva Miss Universo es Omar Harfouch. Este hombre - dicho por la propia organización - fue despedido unos días antes de que se llevara a cabo el gran evento. E incluso ya amenazó con buscar que se anule el triunfo de la tabasqueña por la vía legal. Incluso ya la animó a Bosch para renunciar a su triunfo que no tiene validez para muchos.

Según este hombre y demás personas alrededor de las críticas hacia Fátima, indican que su padre tiene relación muy cercana con el director de Miss Universo. Ante eso, argumentan tráfico de influencias que permitieron el triunfo mexicano en la presente edición.