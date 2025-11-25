¿Quién ocupará el lugar de Pato Borghetti en Venga La Alegría?

Durante la mañana de este 24 de noviembre el conductor de Venga La Alegría, Pato Borghetti, anunció su salida definitiva del programa tras nueve años de haber estado presente en cada transmisión.

¿Qué dijo Pato Borghetti sobre su salida de Venga La Alegría?

Algunas de las palabras que pronunció el conductor respecto a su despedida fue lo siguiente:

Es un día difícil para mi, agridulce, no quiero que sea triste porque se viene un cambio importante. El dia 19 de diciembre será mi último programa en Venga La Alegría, por lo menos de esta etapa y quería contarselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permitiría estar en Venga La Alegría todos los días con ustedes y con ustedes. Quiero empezar agradeciendo por estos nueve años increíbles, posiblemente los mejores de mi vida, a Benjamín Salinas, que fue el primero que me invitó a ser parte de esta empresa.

Por su parte confirmó que no se sale de TV Azteca, la cuál reiteró es su casa, sino del programa, ya que en 2026 formará parte de proyectos dentro de la empresa que lo entusiasman, de los cuáles no puede adelantar información, pero que sin duda le generan una gran emoción.

¿Qué dijeron sus compañeros respecto a su salida?

Durante ese emotivo momento algunos de sus compañeros se pronunciaron como lo fue Sergio Sepúlveda quien dijo:

Lo que más voy a agradecer de ti es que delante de la cámara y detrás de la cámara siempre fuiste un soporte muy importante para mi. Hemos vivido cosas increíbles en este programa y cosas también muy complicadas y siempre haz estado ahí: solidario, fuerte y eso te lo voy agradecer a título personal

Al final del mensaje todos se dieron un abrazo y Pato reiteró que dará lo mejor en su último mes dentro del programa.

Hasta el momento no hay reemplazo ni se ha dado a conocer algún posible nombre que ocupe su lugar.

¿Quiénes continúan en el programa?

Solo Patto Borghetti dice adiós al programa. Los demás conductores continuan como lo es Tábata Jalil, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Luz Elena Gonzáles, Capi Pérez, Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Flor Rubio, Viviann Baeza y Enrique Mayagoitia. Mientras que los conductores que forman parte de la edición de fin de semana son Jawy Méndez, Ferka Quiroz, Nicky Chávez, Rey Grupero y Titi Jacques.

