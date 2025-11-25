Impacto mundial: Tragedia fatal en show de Hot Wheels desata debate sobre seguridad en espectáculos extremos

El mundo del entretenimiento y de los deportes extremos, viven un momento de profunda tristeza luego de que se diera a conocer el fallecimiento del piloto Lurrique Ferrari durante una presentación del famoso “Hot Wheels Epic Show” en Beto Carrero World, uno de los parques temáticos más populares de Brasil. El lamentable accidente ocurrió durante una demostración en vivo, lo que ya ha generado un gran debate.

¿Qué pasó con el accidente que conmocionó a todos?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, el piloto realizaba un salto entre dos rampas, acrobacia que forman parte de su rutina habitual y que le brindaba gran experiencia al volante. No obstante, algo salió mal y el piloto perdió la estabilidad de la motocicleta, impactando de frente contra la estructura.

Luto: Morre o piloto Lurrique Ferrari, que sofreu um grave acidente durante o espetáculo Hot Wheels Epic Show no Beto Carrero World, em Penha(SC)Ele perdeu a vida realizando um grande sonho: O de trabalhar no maior parque temático da América Latina. pic.twitter.com/1x4WBEFBmO — Vilson C Fernandes Goda(VIC) (@VCFGoda) November 24, 2025

¿Qué han dicho los responsables del parque?

Cabe mencionar que se ha señalado que los responsables del parque, quienes confirmaron el deceso, advirtieron que el piloto, recibió atención inmediata por parte de personal calificado del parque, para posteriormente ser trasladado a un hospital donde recibió intervención quirúrgica. A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvaguardar la vida del piloto.

Obrigado, Lurrique Ferrari.



Você viverá para sempre em nossos corações! pic.twitter.com/1zsVvi4uxg — Beto Carrero World (@BetoCarrero) November 24, 2025

Del mismo modo, se ha señalado que los responsables del parque decidieron no divulgar detalles sobre las heridas o el estado del piloto, esto por respeto a su familia y amigos, y con ello evitar el morbo y el contenido sensacionalista. Dentro de su comunicado oficial, Beto Carrero World aseguró que ya se activaron protocolos internos para investigar a fondo las causas del accidente, así como brindar acompañamiento psicológico y económico a los familiares del piloto.

¿Quién era Lurrique Ferrari?

Lurrique Ferrari, era un acróbata experimentado, apasionado de las motos y admirado por precisión y entrega. Sin lugar a duda, su ausencia dejará una huella en el mundo de los deportes extremos, de sus fans, familiares y amigos.