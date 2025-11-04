Por sus burlas, mi hija no es la misma | Programa del 4 de noviembre 2025

Luz Elena advierte que no permitirá que se sigan burlando de su hija Mariana, pues no merece ser tratada así. Pero Beatriz dice que, si Mariana sufre es porque su mamá no la crió para ser fuerte. Mariana, por su parte, asegura que su expareja no sólo le rompió el corazón, también terminó con su confianza.