inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Temo por la vida de mi hermano | Programa del 7 de octubre 2025

Clara asegura que su hermano firmó su sentencia cuando se juntó con Julia, quien niega ser una aprovechada, pues ha estado con Ramón por más de diez años.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Clara asegura que su hermano firmó su sentencia cuando se juntó con Julia, quien es un verdugo; dice que ella y su hijo son unos abusivos que se aprovechan de su hermano. Por su parte, Julia rechaza ser una aprovechada, pues ha soportado a Ramón y a su familia más de diez años. ¿Cómo terminará la historia?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×