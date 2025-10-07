Temo por la vida de mi hermano | Programa del 7 de octubre 2025
Clara asegura que su hermano firmó su sentencia cuando se juntó con Julia, quien es un verdugo; dice que ella y su hijo son unos abusivos que se aprovechan de su hermano. Por su parte, Julia rechaza ser una aprovechada, pues ha soportado a Ramón y a su familia más de diez años. ¿Cómo terminará la historia?
