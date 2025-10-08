Consagrado actor de Rápidos y Furiosos se entrega a la policía; este es el delito que cometió

La saga de Rápidos y Furiosos se ha vuelto una de las mejores en la historia del cine y esto se debe, en gran medida, a los actores escogidos para interpretar los papeles más importantes del elenco. Uno de ellos es Tyrese Gibson, actor que recientemente se entregó a la policía luego de cometer un delito menor.

Tyrese Gibson, mundialmente conocido por personificar a Roman Pearce en Rápidos y Furiosos, se volvió tendencia en las redes sociales luego de entregarse a las autoridades por cargos derivados de maltrato animal, aunque vale decir que en esencia los protagonistas de estos hechos fueron sus perros.

¿Por qué Tyrese Gibson, actor de Rápidos y Furiosos, se entregó a la policía?

Según lo explicado por la Policía del Condado de Fulton, Tyrese Gibson fue ingresar a una prisión en Georgia durante la madrugada del viernes pasado; es decir, una semana después de la orden de arresto en su contra debido a actos de violencia animal, esto luego de que sus perros atacaran y asesinaran al lomito de su vecino.

Tyrese Gibson, actor de Rápidos y Furiosos, se entregó a la policía en Atlanta tras ser acusado de crueldad animal menor, luego de que sus cuatro perros mataran al perro de un vecino en Buckhead.



Pagó una fianza de 20.000 dólares y fue liberado.

Se sabe que el actor de Rápidos y Furiosos recuperó su libertad horas después luego de pagar una fianza de alrededor de 20 mil dólares; es decir, poco más de 365,000 pesos al tipo de cambio actual. Vale decir que el perro de su vecino, un Cavalier King, no resistió los ataques de cuatro perros Cane Corso, propiedad del mismo Tyrese.

El animal fue llevado al hospital por su dueño, Harrison Parker; sin embargo, no sobrevivió después de las heridas recibidas. La situación se agravó luego de que distintos vecinos argumentaran que los canes ya habían deambulado por la zona sin supervisión del actor o algún miembro de su familia.

— Jay (@jaybronious) October 7, 2025

¿Qué dijo el dueño del perrito asesinado?

Harrison Parker, dueño del perrito que perdió la vida, criticó la actitud del actor de Rápidos y Furiosos luego de que no se disculpara por el altercado, señalando que perder a su mascota fue un momento devastador en su vida. Mientras tanto, cabe mencionar que la investigación continúa a través de la supervisión del condado, pues se está a la espera de saber si existió negligencia de parte de Gibson en cuanto al manejo de los perros se refiere.