Modo mamá Exatlón activado: Arely Muciño compartió la imagen más dulce de su bebé

La familia de Exatlón México sigue creciendo con las alegrías de sus exatletas, y en esta ocasión, una de las competidoras más aguerridas del boxeo derritió las redes sociales. Se trata de Arely Muciño, la “Ametralladora” que puso a prueba su fuerza en la primera temporada del reality. La boxeadora profesional está viviendo su faceta más dulce y no dudó en compartir un video que ha robado miles de suspiros, al dejar ver que su bebé, el pequeño Áslan, ya tiene toda la garra de un campeón.

¿Cómo fue la tierna publicación de Arely Muciño?

A través de sus historias de Instagram, Arely mostró un breve video donde se ve a su bebé recostado, con los ojos cerrados mientras ella lo abraza. La ternura aumenta cuando la sonrisa del bebé comienza a aparecer justo después de que su mamá le repite lo mucho que lo ama. Aunque el entorno es tenue y la imagen está iluminada por luz azul, la ternura del instante traspasa la pantalla. En el clip escribió “A. Áslan ❤️ Sal 103:1” y añadió la frase “Modo Mamá Luchona 😬”, una muestra de humor y orgullo por esta nueva etapa.

Instagram El pequeño Áslan parece sonreír ante las palabras de su madre, Arely Muciño

¿Cómo se llama el bebé de Arely Muciño y cuándo nació?

La atleta y boxeadora presentó oficialmente a su hijo como Ángel Áslan, nacido el 15 de septiembre de 2025 a las 9:39 p.m., con un peso de 2.700 kg y una estatura de 49 cm. El nombre fue revelado en una publicación donde expresó su gratitud a Dios por este regalo y mencionó con emoción a su padre fallecido, al asegurar que estaría feliz de ver a su nieto.

En dicha publicación, agradeció el apoyo de su pareja Ángel Tito Acosta, sus hermanas Nona, Nata y Abril, y especialmente a su mamá, quien sigue siendo una figura clave en su vida desde la pérdida de su papá.

¿Qué significa esta etapa para la exatleta de Exatlón México?

Desde su aparición en la primera temporada de Exatlón México, donde representó al Equipo Famosos, Arely Muciño se ganó el cariño de muchos por su fuerza, humildad y determinación. Fuera del reality, ha sido campeona mundial de peso mosca y maestra de educación física, además de seguir su preparación en Ciencias del Ejercicio.

Hoy, lejos de los circuitos y el ring, Arely abraza su nuevo rol con la misma entrega con la que enfrentaba cualquier combate. El nacimiento de su hijo representa una etapa profundamente significativa para ella y su familia, marcada por el amor y la gratitud.