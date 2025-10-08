Atleta de alto rendimiento... ¡y ahora estudia un doctorado! Así es su nueva vida tras Exatlón México

La velocista de Valle de Bravo que participó en la cuarta temporada de Exatlón México, Jenni Rodríguez, supo dejar huella con energía y espíritu competitivo. Pero su historia no terminó en los circuitos del programa. Hoy, la exintegrante del Equipo Héroes sigue dando ejemplo de que la disciplina y la constancia pueden llevarte mucho más lejos, incluso fuera del mundo deportivo.

¿Qué hace actualmente Jenni Rodríguez después de Exatlón México?

Desde su salida del reality en la cuarta temporada, Jennifer Rodríguez Núñez se enfocó en sus metas en el ámbito académico. En marzo de 2025 compartió en redes sociales su graduación como Maestra en Administración por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde agradeció a su familia y celebró con orgullo este nuevo logro.

Lejos de detenerse ahí, la velocista sorprendió a sus seguidores al anunciar que comenzó un doctorado en Ciencias Administrativas, también en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ. Esta nueva etapa representa una evolución en su carrera profesional, una muestra de que la mentalidad competitiva que la llevó a destacar en Exatlón México también se aplica en los estudios.

¿Cómo fue su paso por Exatlón México?

Jenni Rodríguez participó en la cuarta temporada del programa, al integrarse como refuerzo del Equipo Héroes en el capítulo 22. Su velocidad en los circuitos le permitió destacar rápidamente, y aunque fue la novena eliminada, dejó claro que su espíritu combativo iba más allá del resultado. Su sonrisa, determinación y compañerismo la convirtieron en una de las atletas más queridas por los fanáticos del equipo azul.

Durante su tiempo en Exatlón México, mostró la misma disciplina que años más tarde la llevaría a sobresalir en la academia. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su mentalidad estratégica fueron rasgos que muchos aún recuerdan.

¿Cómo combina ahora el deporte con su carrera profesional?

A pesar de su nueva etapa como académica, Jenni no ha dejado el deporte. Continúa vinculada al atletismo y a proyectos que promueven el bienestar físico y mental. Además, colabora con marcas deportivas y con iniciativas enfocadas en la motivación y el crecimiento personal.

Hoy, su historia inspira a quienes la siguen, al ser una mujer que pasó de los circuitos de Exatlón México a las aulas universitarias, para demostrar que el éxito también se mide en aprendizaje. Jenni Rodríguez es la prueba viviente de que el verdadero reto está en nunca dejar de superarse.