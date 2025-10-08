¡La Granja VIP hará historia en TikTok! Esto dijo Jorge Taboada, director de operaciones de la red social en LATAM
Jorge Taboada, director de operaciones de TikTok en Latinoamérica, dijo que “nunca había ocurrido en la historia de la televisión mexicana” una alianza como con La Granja VIP.
Este 8 de octubre, TikTok por primera vez realizará una transmisión en vivo de 24 horas en asociación con un reality show. Durante un día entero, 16 destacados creadores de contenido vivirán la experiencia de La Granja VIP, días antes de su gran estreno en Azteca UNO.
En la conferencia de prensa oficial del nuevo reality show de TV Azteca conocimos los detalles sobre esta histórica alianza con TikTok, en palabras de Jorge Taboada, director de operaciones de la red social en Latinoamérica.
¡Así se vivió la conferencia de prensa de La Granja VIP!
“Nunca había ocurrido en la historia de la televisión mexicana”, dicen de la alianza entre La Granja VIP y TikTok
A un día de que un grupo de diversos tiktokers experimente La Granja Vip, Jorge Taboada dio unas palabras en la conferencia oficial. “La verdad es que estamos muy contentos de participar en un proyecto cargado de innovación, eso es lo que nos encantó de este proyecto porque TikTok se trata de eso: de disrupción, de innovación, de nuevas narrativas”, declaró.
El ejecutivo destacó que TikTok y TV Azteca tienen una “relación extraordinaria desde hace muchos años”, pero en esta ocasión se llevará la alianza a otro nivel. “Este es un acontecimiento que nunca había ocurrido en la historia de la televisión mexicana, es espectacular lo que va a ocurrir”.
El director de Operaciones de TikTok en Latinoamérica enfatizó en que los 16 creadores de contenido que pasarán 24 horas en La Granja VIP representan muy bien la diversidad que caracteriza a la red social. “Esperamos que se diviertan mucho, es el ADN de este reality”.
Dónde ver la experiencia de La Granja VIP y TikTok
Podrás seguir la transmisión de 24 horas a partir del 8 de octubre a las 11:00 A.M. Estará disponible en el sitio web de Azteca UNO, en la app TV Azteca En Vivo y en la cuenta oficial de TV Azteca en TikTok.
Ellos son los creadores de contenido que formarán parte:
-Ale Castellanos (@alecastellanos2)
-Alee López (@soyaleelopez_)
-Ángel Monroy (@angelmonroy)
-Antonio Betancourt (@antonio_betancourt)
-Axel Armijo (@axelarmijo)
-Caín Guzmán (@cainguzman)
-Dani Virgen (@dani.virgen)
-Dulce Vargas (@imdulcevargas)
-El Sajat (@elsajat)
-Erica Fernández (@eriferca)
-Fernando Lozada (@fernandolozu)
-Leslie Gallardo (@_lesliegallardo)
-Quique Galdeano (@quiquegaldeano)
-Rebeca Mendiola (@rebecamendiola)
-Soli Boli (@solibolita)
-Soy Eduardo Bates (@eduardobates)