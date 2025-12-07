Me culpa por darle tres papás | Programa del 6 de diciembre 2025
Una cena incómoda, prejuicios familiares y dos adolescentes desaparecidos desatan una ola de sospechas entre dos madres que ahora se culpan mutuamente.
Verónica vivía una relación familiar estable y amorosa junto a sus tres parejas (de mente abierta) y su hijo Iván, un adolescente que siempre había convivido en paz en esta relación poliamorosa pero todo cambió cuando Iván se enamoró de Natalia y, emocionado, decidió invitarla a ella y a su mamá a comer a casa; sin embargo, al enterarse de que Iván tenía tres papás, ambas visitantes se marcharon confundidas, incapaces de aceptar una dinámica distinta a la que consideraban “normal”.
