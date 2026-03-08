Mi hija me cayó a golpes | Programa del 7 de marzo 2026

María es la madre de Andrea y en la emisión de hoy 7 de marzo 2026 nos cuenta que su hija la ha golpeado debido a que llega frustrada del trabajo. María asegura que Andrea sacó el carácter de su padre, de quien se separó hace tiempo debido a que igual la maltrataba. Hoy pide que Andrea reflexione, ya que ella ni su otro hijo tienen la culpa de lo que le pasé a ella. ¿En qué terminará el caso?