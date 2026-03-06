Resultó ser una fichita | Programa del 6 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Alejandra revela que su cuñada es una fichita, pues se metió con su tío. Aunque la mamá de Alejandra sorprendió a su hermano con su nuera, no la quiere correr de su casa, pues teme no volver a a ver a su nieto. Margarita, quien no es feliz con el mantenido de su pareja, asegura que René la besó a la fuerza. David niega ser un mantenido, sólo que no encuentra empleo porque no terminó la carrera. René contará lo que en realidad sucedió aquella noche y le hará una interesante propuesta a Margarita.