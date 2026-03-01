Mi hermano fue mi agresor | Programa del 28 de febrero 2026
Ana busca ayuda y justicia tras revelar un doloroso secreto familiar que marcó su infancia, sin embargo, su propia madre no cree todo lo que su hija está atravesando.
En la emisión de hoy en Acércate a Rocio al Límite, Ana pide ayuda y justicia luego de que su hermano Carlos, quien es 5 años mayor, abusara de ella a los 8 años. Ana intentó contárselo a su mamá, pero ella prefiere creerle a su hijo y creer que Ana está loca. Mientras que el padre de los dos jóvenes sabía lo que estaba pasando pero decidió ocultarlo ¿En qué acabará este caso?