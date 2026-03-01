Mi hermano fue mi agresor | Programa del 28 de febrero 2026

En la emisión de hoy en Acércate a Rocio al Límite, Ana pide ayuda y justicia luego de que su hermano Carlos, quien es 5 años mayor, abusara de ella a los 8 años. Ana intentó contárselo a su mamá, pero ella prefiere creerle a su hijo y creer que Ana está loca. Mientras que el padre de los dos jóvenes sabía lo que estaba pasando pero decidió ocultarlo ¿En qué acabará este caso?