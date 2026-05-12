Sin Filtro: Emiliano Aguilar enfrenta a reporteros en vivo

En la emisión de este sábado 9 de mayo 2026 de Venga la Alegría Fin de Semana Emiliano Aguilar visitó el foro para presentarse musicalmente, además participó en la sección Sin Filtro, donde habló abiertamente de su relación con la prensa donde dijo que no tiene algún problema con ellos, sin embargo, hay ocasiones en donde se altera debido a que prefieren preguntar cosas más personales a otras que estén relacionadas con su carrera.